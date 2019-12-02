18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:01

Экс-фигурантов "московского дела" Барабанова и Миняйло оштрафовали за пикет у Мосгорсуда

фото ЗакС политика Экс-фигурантов "московского дела" Барабанова и Миняйло оштрафовали за пикет у Мосгорсуда

Бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов и Алексей Миняйло оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за пикет около Мосгорсуда, передает «МБХ медиа».

По словам Миняйло, решение было вынесено без его присутствия еще 20 ноября. Барабанов также сообщил, что только сейчас забрал решение, а принято оно было раньше. Они намерены подать жалобы. Протоколы были составлены по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Миняйло и Баранова задержали 7 октября. Они стояли в пикетах в поддержку фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца. Тогда рассматривалась апелляция на его приговор. Пикетчики стояли на довольно большом расстоянии друг от друга, но их все равно задержали.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

30 ноября, 11:19 Раджабову предъявили новое обвинение по "московскому делу"

29 ноября, 18:52 Следствие по новому фигуранту "московского дела" Суровцему завершили за полтора дня

29 ноября, 12:59 Нового фигуранта "московского дела" Суровцева арестовали на два месяца

28 ноября, 19:52 Новому фигуранту "московского дела" Суровцеву предъявили обвинение

28 ноября, 16:11 Мать нового фигуранта "московского дела" поведала об обысках и работе сына в США

28 ноября, 13:47 Baza: В Москве задержан очередной фигурант "московского дела"

27 ноября, 16:30 Неоднократно жаловавшемуся на боли фигуранту "московского дела" вызвали в суд скорую

27 ноября, 14:58 Дело Раджабова о броске бутылки в полицию вернули в прокуратуру

26 ноября, 10:26 Экс-фигурант "московского дела" Абаничев хочет через суд добиться реабилитации

20 ноября, 15:29 "Мемориал" признал шестерых фигурантов "московского дела" политзаключенными


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
21:57 Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

21:08 Телеведущая "России 1" Аскер-заде ответила на ролик ФБК о самолете и яхте

20:37 Законопроект о домашнем насилии теперь не устраивает никого  

20:21 Пономарев провел учредительный съезд своей организации, поменявшей статус

19:32 Беглов пообещал, что все новые детские площадки будут доступны для инвалидов

19:11 Администрация Кировского района отказала Четырбоку в помещении для встречи с жителями

18:59 Медведеву понадобилась оцифровка законодательства СССР

18:42 Путин подписал закон о запрете продажи смартфонов без российского ПО

18:35 Максим Шевченко выделил качественное отличие сторонников Навального от условных "либералов"

18:22 Суды Петербурга оштрафовали и арестовали фанатов "Спартака" за мат в общественных местах

18:01 Евдокимова: Проект закона о домашнем насилии изменили под давлением традиционалистов

17:59 Профессор Соловей считает организованный им "день гражданской солидарности" беспрецедентным

17:59 СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

17:40 Городской суд не отменил итоги выборов из-за унесенного с участка бюллетеня

17:25 Другороссы посвятили "антимусорный" перфоманс архангельскому губернатору Орлову

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru