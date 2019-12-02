Экс-фигурантов "московского дела" Барабанова и Миняйло оштрафовали за пикет у Мосгорсуда

Бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов и Алексей Миняйло оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за пикет около Мосгорсуда, передает «МБХ медиа».

По словам Миняйло, решение было вынесено без его присутствия еще 20 ноября. Барабанов также сообщил, что только сейчас забрал решение, а принято оно было раньше. Они намерены подать жалобы. Протоколы были составлены по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Миняйло и Баранова задержали 7 октября. Они стояли в пикетах в поддержку фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца. Тогда рассматривалась апелляция на его приговор. Пикетчики стояли на довольно большом расстоянии друг от друга, но их все равно задержали.