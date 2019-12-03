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14:25

Петицию "Новой газеты" об отмене "московского дела" подписали свыше 300 тысяч человек

фото ЗакС политика Петицию "Новой газеты" об отмене "московского дела" подписали свыше 300 тысяч человек

Петицию "Новой газеты", в которой отражено требование прекратить уголовное преследование фигурантов "московского дела", подписали уже более 300 тысяч человек. Просьба адресована руководителю Следкома Александру Бастрыкину.

Исходя из положений 212 статьи УК РФ, массовые беспорядки предполагают насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы.

"Однако 27 июля 2019 года в Москве не происходило ничего подобного. <...> Мы требуем прекратить дело в связи с явным отсутствием события преступления. Мы считаем, что уголовное дело о массовых беспорядках используется для запугивания народа России и фактического запрета реализации наших избирательных прав", - манифестируют авторы петиции.

Среди подписантов - известные российские деятели культуры и искусств, правозащитники, журналисты и многие другие.

В ближайшее время "Новая" передает все собранные подписи в СК и администрацию президента.

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