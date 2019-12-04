ЗакС опять ополчился на застройщика Петроградской стороны

Депутат петербургского парламента Юрий Гладунов намерен обратиться к губернатору Александру Беглову по вопросу строительства жилого комплекса Kingdom по адресу: Лодейнопольская улица, 11, которое ведет компания "Статус Эр". ЗакС утвердил запрос парламентария на заседании 4 декабря.

Гладунов заявил, что проживающие по соседству на Пудожской улице люди жалуются, что из-за производящихся работ их дом проседает.

Также депутат отметил, что участок, на котором возводят ЖК, по Генплану имеет статус зеленых насаждений общего пользования (Р2).

По словам парламентария, вся разрешительная документация была выдана за три дня.

- В конце года все прогрессивное человечество, в том числе исполнительная и законодательная власть, готовится встретить Новый год, а они 14 декабря получают согласования архитектурно-строительного облика, - подчеркнул Гладунов.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров добавил, что разрешение на строительство было выдано тайно.

Депутат Максим Резник поинтересовался у Гладунова, почему партия "Единая Россия" не подает на застройщика в суд.

- Да не трогайте вы партию "Единая Россия". Здесь не пиар идет. Вы пытаетесь пиариться, а мы пытаемся сделать так, чтобы люди жили в комфортных условиях, - ответил Гладунов.

Напомним, ранее суды встали на сторону застройщика и отменили поправку в городской закон о зеленых насаждениях, запрещающую строительные работы на месте строительства ЖК Kingdom.

Сергей Еремеев

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