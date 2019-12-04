Члены избиркомов подтвердили в суде, что их не звали на пересчет в «Озере Долгом»

Приморский районный суд 4 декабря провел очередное заседание по отмене выборов в муниципальном округе «Озеро Долгое» по иску регионального отделения партии «Справедливая Россия». На заседании свидетели опровергли доводы участковых избирательных комиссий, сообщил ЗАКС.Ру глава юридического отдела партийного отделения Александр Новиков.

По его словам, представители избиркомов в суде заявили, что решение о пересчете на УИК №1831 приняли в 4 утра 9 сентября. Раньше об этом никто не говорил, отметил Новиков.

- До этого три заседания никто и не знал, что решение о пересчете было принято 9 числа, - рассказал юрист. - Организоваться они смогли только в три часа – в три часа они якобы провели повторный подсчет. О нем никто не извещался из кандидатов, членов комиссии с правом совещательного голоса и наш член комиссии с правом решающего голоса.

О том, что никто не был извещен о пересчете, рассказали свидетели: члены ИКМО и УИК №1831, добавил Новиков. По его словам, муниципальный избирком утверждал в суде, что сразу отправил участковые комиссии на пересчет. Предоставленные ИКМО доказательства свидетели поставили под очень серьезное сомнение, уточнил юрист.

Следующее заседание назначено на 19 декабря.

Напомним, эсеры требуют отменить итоги выборов на участке №1831, а также результаты голосования по 203 округу – так как 25% избирателей отдали свои голоса на двух участках этого округа, на которых впоследствии отменили выборы. Помимо этого, «Справедливая Россия» подала иск об отмене выборов в 202 округе.

Оппозиционных кандидатов не устроили итоги пересчета голосов. Они захотели убедиться в сохранности бюллетеней, но председатель ИКМО не хочет показывать мешки с избирательными бумагами. Оппозиционеры организовали у помещения муниципальной комиссии дежурство, оно прекратилось только с приездом Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Она забрала все бумаги к себе.