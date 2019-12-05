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18:05

Стройке Московского районного суда выбрали старого нового подрядчика

фото ЗакС политика Стройке Московского районного суда выбрали старого нового подрядчика

Управление судебного департамента в Петербурге (УСД) 4 декабря подвело итоги аукциона на завершение строительства здания Московского районного суда. Подрядчиком станет компания ООО «Стройсоюз», с которой УСД расторгло контракт в конце октября. При этом Федеральная антимонопольная служба признала одну жалобу на этот тендер обоснованной, а рассмотрение второй было назначено на 5 декабря. 

Аукцион по поиску подрядчика на завершение строительства здания районного суда на Дунайском проспекте с максимальной ценой контракта 241,7 млн рублей был объявлен 14 ноября. Согласно документации закупки, все работы надо закончить до 25 декабря, и к этому же сроку должно быть получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. При этом объем работ представлен в ведомости внушительный. Подрядчику среди прочего необходимо закончить 73% внутренних отделочных работ и 17% отделки фасада. Как полностью невыполненные в ведомости указаны работы, соответствующие графам «лифты», «ограждение лестничных маршей», «установка деревянных дверей», «водопровод и канализация» и др. Новому подрядчику также предстоит благоустроить территорию.

На сжатые сроки и неточности в документации пожаловалась в ФАС компания «Алькор-груп». По мнению заявителя, «ни одна добросовестная организация, занимающаяся строительством, фактически не может принять участие в данном аукционе». Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ФАС России 5 декабря, жалоба компании была признана обоснованной, а заказчику было выдано предписание. 

Кроме того, 3 декабря жалобу за эту закупку подало ООО «Монолит». Определение поставщика вновь было отложено до рассмотрения заявления компании, которое состоялось утром 5 декабря. В жалобе компания просит антимонопольное ведомство дать правовую оценку действиям заказчика, допустившего, по мнению представителей «Монолита», нарушения при составлении документации. Результат рассмотрения этой жалобы пока неизвестен.

Зато уже стал известен подрядчик, которого выбрало Управление судебного департамента. Единственный участник аукциона ООО «Стройсоюз» планирует завершить строительство Московского районного суда за 241,7 млн рублей. Цена контракта по сравнению с максимальной установленной заказчиком не изменилась ни на копейку. 

Именно «Стройсоюз» вел строительство здания суда на Дунайском проспекте с середины 2017 года до 29 октября 2019 года. Изначально этот подрядчик должен был получить 643,8 млн рублей, затем общая стоимость увеличилась до 708,2 млн рублей. Менее чем за два месяца до планируемого завершения работ контракт был расторгнут из-за "необходимость прохождения повторной экспертизы проектной документации и определения достоверности сметной стоимости".  За свою работу компания на данный момент получила 466,5 млн рублей.

А начинало строительство Московского районного суда ЗАО «Водоканалстрой». Контракт на 1,3 млрд рублей с этой компанией был заключен в июне 2014 года. В апреле 2017 года договор был расторгнут из-за невыполнения подрядчиком обязательств, как указано в документации. В итоге «Водоканалстрой» фактически получил лишь 815,9 млн рублей.

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