Прокуратура просит отправить фигурантов "московского дела" на 3-4 года в колонию

Прокуратура запросила для фигурантов «московского дела» Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова реальные сроки заключения в колонии общего режима, передает «Новая газета» в Telegram-канале.

Для Мыльникова гособвинение запросило три года колонии. Для Мартинцова – 3,5 года, для Лесных – 4 года тюрьмы.

Мыльников на суде заявил, что 27 июля шел в книжный магазин на Тверской улице, но из-за оцепления сотрудников полиции не мог пройти. Он направился в другой магазин, на Мясницкой улице, и по пути услышал «громкий криг женщины».

«Я увидел мужчин в форме. Увидел, что они наносят удары людям, которые лежат на земле. Предпринял попытку остановить избиение лежащих людей. Я этого мужчину взял за форменное обмундирование, в районе плеча за форму», - сказал Мыльников.

Мартинцев рассказал, что отправился в центр Москвы за подарком для родственника. По пути, по его словам, он подобрал листок А4, на котором было написано что-то вроде «Я имею право на своего кандидата». В районе Рождественки он услышал крики.

«Я подошел и увидел картину: на ступеньках люди лежат и их кулаками, дубинками избивают. Били лежачих людей. Они кричали, держали руки перед собой. Некоторые просто лежали головой в плитку. [...] Я не один на это обратил внимание, все люди вокруг начали скапливаться. Я просто уже не мог оттуда выйти. Меня по всей толпе метало, и я просто терял равновесие», - сказал Мартинцев.

Лесных в тот день встретился со своим другом. На Рождественке он увидел оцепление, услышал крики о помощи.

«дальше как в тумане, попытался растащить... Ногой точно никого не бил. [...] Да и цели не было, причинения насильственных действий. Чтобы они просто никого случайно не убили дубинкой по голове. Помню, что я пытался ворваться в толпу. Сотрудник ОМОНа своей ногой наступил на мои две [...] Я упал и завалил его. Но это было несознательно, валяться никто не собирался», - сказал Лесных, добавив, что омоновцы «продолжали агрессивно нападать на мирных граждан стоящих».

Всех троих обвинили в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), как и других фигурантов «московского дела».