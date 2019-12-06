Владельцев электронных виз предложили не депортировать из Петербурга за ошибки с датой выезда

Иностранных туристов, пользующихся электронными визами, могут перестать депортировать из России в случае, если они неправильно рассчитали дату выезда и попытались покинуть Петербург на день позже. Инициативу, предусматривающую замену депортации с последующим пятилетним запретом на въезд в страну на административные штрафы, 6 декабря одобрил комитет по законодательству петербургского ЗакСа.

Иностранцы зачастую неправильно рассчитывают срок пребывания в регионе по электронным визам, потому что не учитывают день въезда, сообщила депутатам начальник правового отдела по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Ольга Зубрилова. В результате туристов задерживают и препровождают в суды. Многих наказывают депортацией с последующим запретом на въезд. Зубрилова уточнила, что страдают в основном туристы из европейских стран.

Член "Единой России" Сергей Купченко предложил не проявлять слабость и напомнил про активистов "Молодой гвардии", которым запретили въезд в Эстонию. Принципиальность в вопросе сроков электронных виз Купченко считает "адекватным ответом" на случившееся с молодогвардейцами.

- Адекватные ответы - это то, что заставляет другие государства напрягать свои извилины в случае, если они предпринимают недружественные шаги, - уточнил единоросс.

Другой представитель партии власти, вице-спикер Сергей Соловьев отметил, что дисциплина - это нормально, подчеркнув, что люди, обучавшиеся в военных училищах, "знают, что такое опоздать на час".

Депутат от КПРФ Александр Рассудов такое настроение коллег не разделил:

- Люди не должны уезжать в ужасе, не должно быть "невероятных приключений итальянцев в России".

Единоросс Алексей Цивилев также предложил стараться сохранить позитивное отношение к России, которое сформировалось у иностранцев в дни чемпионата мира по футболу.

С 1 октября по 25 ноября Петербург и Ленобласть по электронным визам посетили более 34 тысяч человек. Чаще всего приезжали граждане Эстонии, Латвии, Финляндии и Германии.

Сергей Еремеев

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