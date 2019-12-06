Аппарат губернатора Петербурга возглавил Юрий Смирнов

Начальником аппарата губернатора Петербурга назначен Юрий Смирнов, сообщили в Смольном. Ранее он работал замглавы аппарата.

Должность начальника аппарата освободилась после того, как Ирина Ган перешла на пост замглавы администрации градоначальника. Теперь в ее обязанности входит организация исполнения указов Александра Беглова и курирование работы аппаратов вице-губернаторов.

За последнее время в Смольном произошло несколько кадровых перестановок. Ушла вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева. Вице-губернаторами стали Ирина Потехина и Валерий Пикалев. Первая ранее была замминистра просвещения и будет курировать вопросы культуры, образования и СМИ. Второй был начальником охраны дачи Владимира Путина и сейчас отвечает за безопасность.

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