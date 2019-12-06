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13:27

ЗакС перенесет заседание с 25-го на 14 декабря

фото ЗакС политика ЗакС перенесет заседание с 25-го на 14 декабря

Петербургский парламент не будет собираться в среду, 25 декабря. Это заседание планируется перенести на субботу, 14 декабря, дату 25-летнего юбилея Законодательного собрания.

Вопрос о переносе даты заседания будет рассмотрен в среду, 11 декабря. Его предварительно одобрили члены парламентского комитета по законодательству.

Председатель комитета Денис Четырбок не смог уточнить ЗАКС.Ру, будут ли 14 декабря рассматриваться законопроекты или заседание будет состоять только из торжественной части. По словам Четырбока, он еще не видел проект повестки заседания.

Сергей Еремеев


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