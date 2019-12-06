Депутат ГД Романов пожаловался в Генпрокуратуру на вырубку деревьев в Усть-Ижоре

Избранный от Петербурга в Государственную думу депутат Михаил Романов, вняв жалобам жителей Рыбацкого и Усть-Ижоры на строительные работы в охраняемой зоне вдоль Невы, обратился с официальным письмом к генеральному прокурору Юрию Чайке. Он подчеркнул, что вырубка деревьев на местности с таким статусом подлежит проверке. Романов попросил провести ее на предмет нарушений в деятельности подрядчика АО ПО "Возрождение", ведущего не устраивающие граждан работы.

Градозащитники, в свою очередь, сообщали ЗАКС.Ру, что им удалось встретиться на месте с главой Колпинского района Анатолием Повелием, и тот попытался успокоить жителей, выразив надежду на компетентность и оперативность надзорных ведомств.

Отметим, что, помимо вырубки деревьев, продолжаются работы по бетонированию песчаного берега Невы. Ранее на подрядчика в полицию жаловались гражданские активисты.

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