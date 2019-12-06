Экс-фигурантов "московского дела" Абаничева и Конона приговорили к аресту за акцию 27 июля

Тверской суд Москвы арестовал бывших фигурантов «московского дела» Сергея Абаничева и Даниила Конона на 15 суток и сразу освободил от наказания, передает «Медиазона».

В отношении Конона был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции, повлекшее создание помех движению пешеходов), в отношении Абаничева – по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов). Обоим зачли нахождение в СИЗО.

Конона и Абаничава задержали накануне, 5 декабря. Последний был задержан в Тверском суде, когда он пришел поддержать другого фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова.