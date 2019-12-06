«Всех не запретишь»: Представительница кальянного бизнеса выступила в ЗакСе

На заседание комитета по законодательству петербургского парламента 6 декабря пригласили президента Кальянного союза России и владелицу сети «Омар Хайям» Анастасию Закатову. Она высказала свое отношение к политике петербургских депутатов, пытающихся запретить размещение кальянных в жилых домах. По словам бизнесмена, кальяны помогают молодежи общаться и отвлекают от наркотиков, а большинство предпринимателей в городе не вредят окружающим.

Выступление Закатовой предварял доклад депутата Марии Щербаковой о борьбе с заведением «Огонёк» в Таврическом переулке. Также высказались петербуржцы, проживающие рядом с «Огоньком» и некоторыми другими кальянными, и свидетельствующие о неприятных запахах в своих квартирах.

- Хочу сразу извиниться перед жителями домов, которые испытывают проблемы с недобросовестными кальянными, - начала свое выступление Закатова. – В нашей индустрии, как и в любой другой индустрии, существуют изгои, которые позорят наше лицо, лицо кальянной индустрии, против которых мы точно так же выступаем.

Президент Кальянного союза рассказала, что в Петербурге открыто порядка 700 кальянных, и работа большинства из них претензий не вызывает.

- Сотни тысяч людей нас не слышат. Мы являемся общепитом, а мы не общепит. И судить нас надо не по правилам общепита, нас надо судить по своим собственным правилам… Нельзя запрещать кальяны в жилых домах, в жилых домах есть хорошие, нормальные кальянные. Владелец помещения одного из моих заведений сказал: «Ася, уходите. Господин [депутат Денис] Четырбок придумал закон по поводу «наливаек». [Они должны будут занимать площадь] больше 100 «метров», а у тебя как раз 102. Уходи из своей кальянной, я сейчас «наливайку» тут сделаю, у меня так попрет по бабкам». Вы не понимаете, что как только уходит кальянная, приходит кто-то еще, придется бороться с кем-то еще. Целевое, не целевое использование помещения – неважно. Всех не запретишь.

Она согласилась, что кальянную индустрию нужно регламентировать и что необходимо следить, чтобы в заведениях была мощная вытяжка. Также Закатова рассказала, что потребители кальянов за последние пять лет объединила отдельная субкультура:

- Есть субкультура, зачем она сформировалась? Потому что это молодое поколение, они устали сидеть в телефонах, они хотят общения. Они не хотят общаться за бутылкой водки, им хочется найти новый способ общения. Люди сидят в кальянных. Они ни в коем случае не должны мешать окружающим. Безусловно, нужно закрыть вход в эти заведения лицом до 18 лет. У нас есть способ, как это контролировать… Вы поймите, закроете кальянные - люди начнут куриться, колоться.

Пострадавшие от кальянной индустрии, тем не менее, продолжили свои критические выступления. Проблему они видят не только в плохой вытяжке, но и в поведении посетителей подобных заведения. Одна из жительниц Центрального района рассказала, что по ночам, когда в ее дворе работает кальянная, подростки рисуют на двери в парадную, разбивают бутылки и ломают припаркованные автомобили.

- Введите закон, чтобы это дело прекратить, - попросила выступавшая депутатов.

Напомним, ЗакС уже утвердил в первом чтении проект постановления о запрете курить табак в нежилых помещениях многоквартирных домов по всей России. По словам автора документа, единоросса Дениса Четырбока, инициатива призвана запретить размещение кальянных по соседству с жилыми квартирами. Также депутаты готовятся принять во втором чтении аналогичный региональный законопроект. Инициативы поддержал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, неоднократно рассказывавший о своем посещении кальянной, в которой он увидел «обкуренных детей», бывших не в состоянии встать и «выползти» на улицу.

Недовольство кальянными петербургские депутаты высказывают уже много лет. Оно началась еще при предыдущем спикере Вадиме Тюльпанове, обещавшем «с этим злом бороться».

Сергей Еремеев

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