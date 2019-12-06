Навальный уподобил пресс-конференцию Медведева программе "Спокойной ночи, малыши"

Политик Алексей Навальный, квалифицировав большую телевизионную пресс-конференцию премьер-министра Дмитрия Медведева как проведенную "слабенько", заметил, что даже нарезать из нее смешных и нелепых кусков у кого-либо вряд ли получилось бы. Оппозиционер предположил, что сейчас у власти есть задача подправить Медведеву рейтинг, и поэтому его публичные выступления решено делать максимально нейтральными. В результате публичный образ оппонента для борца с режимом выглядит как образ "никчемного чувака", а всей администрации президента, по мнению Навального, "страшно, что он ляпнет что-то не то".

"Когда смотришь на этих всех людей, то даже сложно назвать их журналистами, это странные люди, которые задают вопросы не только заранее согласованные, но и какие-то раболепские, ну и вообще выглядело это как "Спокойной ночи, малыши. Не хватало только, чтобы вылезал какой-нибудь Хрюша или Степашка. <> Видимо, мы, зрители, должны умилиться, Медведев спрашивает девочку про книжку, мы, наверное, не будем его так сильно ненавидеть", - заметил Навальный на собственном YouTube-канале.

Особенно сильно его расстроило присутствие в зале блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, визит которой для Навального на подобное официозное мероприятие выглядит ничем не мотивированным.

Накануне большой пресс-конференции премьер-министра, 4 декабря, основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил видеорасследование, в котором утверждается, что жена Медведева Светлана регулярно путешествует на частном самолете, который якобы ей достался при содействии ВТБ. Никто в зале задать устный вопрос на эту тему второму человеку в государстве не решился.