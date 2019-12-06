Профсоюз студентов "Преобразование" потребовал оправдать Егора Жукова

Петербургский профсоюз студентов «Преобразование» потребовал оправдать студента ВШЭ Егора Жукова при рассмотрении апелляционной жалобы, сообщил сооснователь профсоюза Денис Михайлов.

В профсоюзе назвали дело Жукова «ярким примером того, что студенты в России абсолютно не защищены» от произвола. «Данный приговор мы оцениваем, как незаконный, противоречащий действующему законодательству, Конституции РФ. И как подлежащий отмене», - заявили представители «Преобразования».

В ВШЭ заявили, что «с сожалением» узнали о приговоре своему студенту, передают «Открытые медиа». Вместе с тем в вузе заявили, что не поддерживают «политический активизм», и «университет вне политики».

Тем временем Жуков стал сотрудником двух редакций: «Эха Москвы» и «Новой газеты». Пресс-карты Жукова опубликовали главреды изданий Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов.

Егор Жуков, студент ВШЭ, приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале Жукова с рассуждениями о методах ненасильственного протеста.