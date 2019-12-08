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16:11

В бывшего губернатора Камчатской области кинули снежком на митинге в Петербурге

фото ЗакС политика В бывшего губернатора Камчатской области кинули снежком на митинге в Петербурге

Неизвестный запустил снежком в экс-губернатора Камчатской области и члена партии “Коммунисты России” Михаила Машковцева, когда тот выступал на петербургском митинге “Стоп тариф” 8 декабря.

“Выстрел” пришелся в ногу выступавшего. Метавший снежок крикнул, что Машковцев не имеет права выступать от левого движения и что он член “спойлерской” партии, лидер которой Максим Сурайкин якобы работает на Владимира Путина.

- В меня еще не стреляли, - прокомментировал ситуацию сам Машковцев. 

Машковцев возглавлял Камчатскую область с 2000 по 2007 год, он был инициатором ее объединения с Корякским автономным краем и его переименования в Камчатский край. 

В последние годы он проживает в Петербурге и работает главным редактором партийной газеты “Коммунистов России”. В конце 2018 года Машковцев заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Северной столицы, однако он не смог пройти “муниципальный фильтр”.

Митинг “Стоп тариф” состоялся на площади Ленина и был посвящен росту цен на проезд в общественном транспорте, увеличению платы за капитальный ремонт и планирующейся в рамках транспортной реформы отмены маршрутных такси.

Сергей Еремеев

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