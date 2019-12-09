Суд снял арест с активов Абызова на 1 млрд рублей

Мосгорсуд снял арест с активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова на сумму более 1 млрд рублей, передает «Интерфакс».

По словам адвоката Сергея Дрозды, речь идет о деньгах, ценных бумагах и недвижимости. Суд удовлетворил апелляцию защиты на решение Басманного суда столицы от 10 сентября, районный суд пересмотрит этот вопрос в другом составе.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. Экс-министр арестован.

По этому делу арестовано имущество и активы экс-министра и его близких более чем на 27 млрд рублей. Незадолго до этого в августе Басманный суд отказался продлить арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по этому делу.