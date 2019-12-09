18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:48

Суд отменил штраф якутскому журналисту за "негативное воздействие на подсознание читателей"

фото ЗакС политика Суд отменил штраф якутскому журналисту за "негативное воздействие на подсознание читателей"

Окружной суд во Владивостоке отменил решение о штрафе журналисту газеты «Якутск Вечерний» Михаилу Романову за статью в упоминанием пыток ФСБ, передает «Интерфакс».

Заместитель главного редактора Виталий Обедин сообщил, что с мотивировочной частью издание пока не ознакомлено. «Предварительно - за недоказанностью вины», - сказал он. Обедин добавил, что в отношении Романова было составлено еще три протокола за отказ подчиниться требованиям полицейских, но все они были отменены в мировом суде Якутска.

Романова оштрафовали на 30 тысяч рублей в июле. Поводом стала статья о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Амосова. В публикации говорилось, что его задержали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в соцсетях о взрыве в офисе ФСБ в Архангельске.

Участковый уполномоченный Рушан Алимов обвинил журналиста в том, что в его статье  были «скрытые вставки», и это «воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние». Таковыми он счел слова о том, что каждый может попасть в подобную ситуацию, и что власть «читает все комментарии на форумах».

Был составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ недостоверной информации, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан). Эта статья была введена в КоАП в 2019 году. За распространение недостоверной общественно значимой информации грозят штрафы и блокировки, но зарегистрированные СМИ имеют так называемое «право на ошибку»: им дают возможность самим удалить фейковую новость.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:12 Ради строительства "Каретной" решили снести дореволюционный флигель

18:11 Беглов представил Потехину и Пикалева членам правительства

17:59 Медведев об отстранении россиян от Олимпиады: Продолжение антироссийской истерии

17:45 Шестуну продлили арест на три месяца

17:37 На трансляцию заседаний ЗакСа выделили 459 тысяч рублей

17:27 Фигуранты дела "Сети"* Филинков и Бояршинов встретят второй Новый год в СИЗО

17:23 Активисты заклеили Петрозаводск плакатами с Путиным провокационного содержания

16:43 СМИ: Места в петербургском правительстве лишится глава Колпинского района

16:23 Прокуратура просит для фигуранта "московского дела" Малышевского 3,5 года колонии за выдавленное стекло автозака

16:01 Суд отложил рассмотрение коллективного иска о разгоне Первомая

15:58 Макаров потерял первую позицию в медиарейтинге глав Заксобраний

15:48 Суд отменил штраф якутскому журналисту за "негативное воздействие на подсознание читателей"

15:43 Мэр Оренбурга уволился, проработав меньше года

15:20 Ганапольский считает, что Егор Жуков остался на свободе во многом благодаря женщинам

15:17 Петербургский парламент будет читать журналы Elle и Burda

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru