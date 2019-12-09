Суд отменил штраф якутскому журналисту за "негативное воздействие на подсознание читателей"

Окружной суд во Владивостоке отменил решение о штрафе журналисту газеты «Якутск Вечерний» Михаилу Романову за статью в упоминанием пыток ФСБ, передает «Интерфакс».

Заместитель главного редактора Виталий Обедин сообщил, что с мотивировочной частью издание пока не ознакомлено. «Предварительно - за недоказанностью вины», - сказал он. Обедин добавил, что в отношении Романова было составлено еще три протокола за отказ подчиниться требованиям полицейских, но все они были отменены в мировом суде Якутска.

Романова оштрафовали на 30 тысяч рублей в июле. Поводом стала статья о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Амосова. В публикации говорилось, что его задержали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в соцсетях о взрыве в офисе ФСБ в Архангельске.

Участковый уполномоченный Рушан Алимов обвинил журналиста в том, что в его статье были «скрытые вставки», и это «воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние». Таковыми он счел слова о том, что каждый может попасть в подобную ситуацию, и что власть «читает все комментарии на форумах».

Был составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ недостоверной информации, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан). Эта статья была введена в КоАП в 2019 году. За распространение недостоверной общественно значимой информации грозят штрафы и блокировки, но зарегистрированные СМИ имеют так называемое «право на ошибку»: им дают возможность самим удалить фейковую новость.