Прокуратура просит для фигуранта "московского дела" Малышевского 3,5 года колонии за выдавленное стекло автозака

Государственное обвинение запросило для активиста Эдуарда Малышевского, находящегося в СИЗО по результатам летних несанкционированных акций протеста в Москве, 3,5 года колонии, сообщает "МБХ Медиа". Среди вменяемых ему деяний - выдавливания стекла автозака, в который он попал 27 июля, а также оскорбительные кричалки в адрес правоохранителей.

Как предполагает следствие, стекло весило несколько килограммов и, выпав наружу, доставило физическую боль одному из росгвардейцев в оцеплении.

Правозащитная организация "Мемориал" признала Малышевского политическим заключенным.