СМИ: Места в петербургском правительстве лишится глава Колпинского района

Статус члена городского правительства потеряет руководитель Колпинского района Анатолий Повелий, пишет "Фонтанка".

"Сосредоточусь на работе в районе. Наш район — самый неблагополучный по состоянию внутриквартальных сетей, у нас аварии одна за другой", - приводятся слова чиновника, обговорившего, по его признанию, этот вопрос с губернатором Александром Бегловым.

Место в правительстве Повелий получил в сентябре. Двумя месяцами позже ушла работать в полпредство вице-губернатор Любовь Совершаева, и тогда же стало известно о приходе в Смольный двух новых вице-губернаторов - Валерия Пикалева и Ирины Потехиной. Учитывая новые назначения, уход как минимум одного человека был делом времени.

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