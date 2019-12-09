18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:26

Беглов исключил Повелия из состава правительства Петербурга

фото ЗакС политика Беглов исключил Повелия из состава правительства Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об освобождении от должности члена правительства, главы администрации Колпинского района Анатолия Повелия, сообщили в Смольном.

Ранее Повелий сообщил, что собирается сосредоточиться на работе в своем районе. Он говорил, что обсудил этот вопрос с Бегловым.

Повелий стал членом правительства в сентябре. Спустя два месяца после этого в Смольном начались кадровые перестановки. Любовь Совершаева ушла работать в полпредство. Вице-губернаторами были назначены Ирина Потехина и Валерий Пикалев. Параллельно с распоряжением по Повелию Беглов подписал распоряжения об их назначении и снятии Совершаевой.

Новые вице-губернаторы были представлены Смольному спустя пару недель после своего назначения. Их кандидатуры утвердило Заксобрание 27 ноября. О том, как это было, - в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
22:14 Юмор, суды и «экспекто патронум»: как бороться с информационным насилием

20:55 Чиновницу из Ленобласти хотят уволить за нецензурный совет молодежи

20:26 Беглов исключил Повелия из состава правительства Петербурга

19:48 Фигуранта "московского дела" Малышевского приговорили к трем годам колонии

19:29 Путин и Зеленский поговорят до пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четверки"

18:59 В московский офис ФБК пришли силовики

18:52 У здания Смольного вновь напомнили о проблемах Шушар

18:12 Ради строительства "Каретной" решили снести дореволюционный флигель

18:11 Беглов представил Потехину и Пикалева членам правительства

17:59 Медведев об отстранении россиян от Олимпиады: Продолжение антироссийской истерии

17:45 Шестуну продлили арест на три месяца

17:37 На трансляцию заседаний ЗакСа выделили 459 тысяч рублей

17:27 Фигуранты дела "Сети"* Филинков и Бояршинов встретят второй Новый год в СИЗО

17:23 Активисты заклеили Петрозаводск плакатами с Путиным провокационного содержания

16:43 СМИ: Места в петербургском правительстве лишится глава Колпинского района

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru