Беглов исключил Повелия из состава правительства Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об освобождении от должности члена правительства, главы администрации Колпинского района Анатолия Повелия, сообщили в Смольном.

Ранее Повелий сообщил, что собирается сосредоточиться на работе в своем районе. Он говорил, что обсудил этот вопрос с Бегловым.

Повелий стал членом правительства в сентябре. Спустя два месяца после этого в Смольном начались кадровые перестановки. Любовь Совершаева ушла работать в полпредство. Вице-губернаторами были назначены Ирина Потехина и Валерий Пикалев. Параллельно с распоряжением по Повелию Беглов подписал распоряжения об их назначении и снятии Совершаевой.

Новые вице-губернаторы были представлены Смольному спустя пару недель после своего назначения. Их кандидатуры утвердило Заксобрание 27 ноября. О том, как это было, - в материале ЗАКС.Ру.

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