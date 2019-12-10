Оппозиция и единороссы обсудят возможность муниципальной реформы в Петербурге

Петербургский дискуссионный клуб проведет свое первое заседание вечером 11 декабря. Депутаты Законодательного собрания Алексей Цивилев («Единая Россия»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Максим Резник выскажутся на тему «Реформа муниципального управления в Петербурге».

Вместе с ними участие в мероприятии примут глава муниципального образования «Семеновский» Ян Липинский и заместитель главы МО «Гавань» Сергей Кузин, а также член регионального штаба Общероссийского народного фронта Илья Гречишников.

Участники дискуссии обсудят, необходимо ли укрупнять муниципалитеты, пора ли реформировать избирательную систему на местном уровне и зачем муниципалитетам нужны местные администрации.

Встреча состоится в пространстве Freedom (Казанская улица, д. 7, Зал Music Hall) и начнется в 20:30.

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