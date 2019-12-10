Горизбирком и неколлективный анализ мунвыборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия, исполняя поручение главы ЦИК Эллы Памфиловой, 10 декабря подготовила второе решение об анализе прошедших в 2019 году муниципальных выборах. У членов комиссии от оппозиционных партий к документу возникли вопросы.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко напомнил, что Центральная избирательная комиссия обязала ГИК провести ещё один анализ муниципальных выборов совместно с уполномоченным по правам человека в городе и «Наблюдателями Петербурга» до 10 декабря. С ними Горизбирком провел две встречи: 28 ноября и утром 10 декабря, добавил Миненко. При этом, по его словам, представительница наблюдателей Мария Чебыкина отказалась приходить на совещание 10 декабря.

Эту информацию в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердила и сама Чебыкина. По ее словам, невозможно за два часа провести работу, на которую отводили больше месяца.

- Это профанация работы. Ничего похожего на то, что нужно было делать, они не делали. Мы видели их проект решения и поняли, что от нас совершенно ничего не будет зависеть, - рассказала Чебыкина.

Глава аналитического отдела аппарата омбудсмена Константин Шарыгин в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что солидарен с «Наблюдателями Петербурга». По его словам, аппарат омбудсмена также считает, что совместной работы с ГИКом не было.

- Совместная работа предполагает равенство участников этой работы, предполагает, что коллективно обсуждают механизм этой работы, формат, порядок обсуждения и принятия решений. Ничего этого, к сожалению, не было. Поэтому ни мы, ни наблюдатели не можем оценить эту работу позитивно на сегодняшний день, - сообщил Шарыгин.

Миненко же на заседании 10 декабря заявил, что вся информация от омбудсмена и наблюдателей проанализирована. ГИК установил, что по 34 избирательным участкам информация «носит предположительный характер и не имеет документальных подтверждений», сообщается в проекте решения Горизбиркома. Шарыгин рассказал, что обратил на это внимание на совещании и попросил уточнить, о каких участках идет речь – аппарат омбудсмена готов предоставить все документы и доказательства. По его словам, сотрудники ГИКа пояснили, что речь идет об информации от «Наблюдателей Петербурга».

Также на заседании Миненко сообщил, что работа проводилась и с территориальными избирательными комиссиями (ТИК). С ними обсудили нарушения на участковых избирательных участках и предложили поднять у себя вопрос о прекращении полномочий глав 104 УИК, уточнил председатель Горизбиркома.

По его словам, подготовлен проект об увеличении количества ТИКов с 30 до 64. Для этого уже внесены изменения в бюджет города и разработана схема размещения новых территориальных комиссий, пояснил Миненко.

Представители партий в ГИКе поинтересовались у него, почему их не ознакомили с этими документами. В частности, член комиссии от Партии роста Алексей Березин заявил, что не видел никакого проекта.

- Здесь сказано, что проект подготовлен, и мы докладываем об этом Центральной избирательной комиссии. Проекта я как член комиссии не видел, Валерий Александрович (Николаев, член ГИК от ЛДПР – прим. ЗАКС.Ру) тоже не видел. Я думаю, что не видели и многие другие члены комиссии с правом решающего голоса. Более того, никаких решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии о том, что должно быть не 30 ТИКов, а конкретно 64, не принималось. Никакой схемы размещения мы коллегиально нигде не рассматривали, - сообщил Березин.

Его поддержали другие представители оппозиционных партий и попросили ознакомить их с проектом по увеличению числа ТИКов. Миненко ответил, что проект готов, но требуются технические доработки – его разошлют всем в четверг или понедельник. Тогда партийцы предложили показать им хотя бы черновой вариант документа.

- Эти документы не приложены. Если мы говорим о многотомных решениях, не надо их распечатывать, в электронном виде пришлите. Они готовы, как вы здесь пишите, - предложил Николаев. - Если проект готов, мы можем после заседания в течение часа его получить? Пусть в черновом виде, пусть в рабочем варианте. Мы понимаем, что это не чистовой, не идеальный вариант, – спросил Николаев.

- Вы пишете, что документ есть. При этом, нам этот документ не показываете, - поддержал его Березин.

Миненко остался непреклонен. Он сообщил, что все получат проект до его принятия, чтобы составить свое мнение.

- На сегодняшний день нужна некая техническая работа, всего-навсего. А достать его в таком виде и положить сюда, я считаю, ниже даже моего достоинства. Это действительно не уважение к своим коллегам, то есть к вам, - ответил Миненко.

При этом, он согласился, что материалы работы всё же можно показать. Глава ГИК попросил аппарат заняться этим вопросом.

Помимо этого, представители партий возмутились отсутствием коллегиальной работы Горизбиркома. Березин отметил, что совместная работа не проводилась, хотя в проекте решения указано обратное.

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия должна осуществлять свою работу коллегиально. Из мотивировочной части предлагаемого проекта решения следует, что у нас эта работа осуществляется неизвестно кем, неизвестно как, но коллегиально она не проводится, - считает член ГИК.

По его словам, никаких рабочих групп по анализу не было. Самих результатов анализа муниципальных выборов он также не видел, добавил Березин. Член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская заявила, что ее на некоторые мероприятия не приглашали. Например, она не знала о проведении совещания с председателями ТИКов, заявила Покровская.

- Вот вы собирали членов ТИК. Я не думаю, что это активный член комиссии какой-то неназванный, обзвонил членов ТИК, а мимо пробегавшие другие члены комиссии присели и с ними всё вместе обсудили. Я думаю, что это было организованное мероприятие. Почему нас не пригласили? – задала «яблочница» риторический вопрос.

Она вместе с Березиным проголосовала против решения Горизбиркома. Воздержались три человека: Николаев, представитель «Справедливой России» Екатерина Фесик и Андрей Беляков от КПРФ. Остальные члены ГИК проголосовали «за» - решение принято большинством. Документ ГИК должен направить в Центризбирком, который вынесет свое решение по нему до 18 декабря.

София Саттарова

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