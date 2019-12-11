ЗакС окончательно принял инициативу о длине рекламы в кинотеатрах

Петербургский парламент на заседании 11 декабря принял во третьем чтении проект постановления о федеральном законе, регулирующем длину рекламных блоков в кинотеатрах.

По мнению автора инициативы, единоросса Дениса Четырбока, реклама должна стоять только перед фильмами и занимать не более 10 минут. Ранее он допускал, что блок может быть двадцатиминутным.

Единоросс также предложил указывать длину блоков коммерческих предложений на билетах в кино.

Проект закона в ближайшее время направится в Госдумы. Четырбок отметил, что инициативу уже поддержал заместитель председателя думского комитета по информационной политике.

Сергей Еремеев

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