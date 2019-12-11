Из всех руководителей петербургского парламента Макаров отметил Тюльпанова

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал фамилию Вадима Тюльпанова в ответ на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, кто ему ближе из руководителей представительных органов власти Петербурга за всю историю города.

Он отметил, что гордится совместной работой с бывшим спикером ЗакСа и экс-губернатором Валентиной Матвиенко.

- Это те люди, с которыми я работал и которым очень благодарен за тот опыт, за те знания, за те рекомендации, которые они мне давали, - отметил Макаров.

Он также добавил, что благодарен и Георгию Полтавченко с Александром Бегловым.

Сергей Еремеев

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