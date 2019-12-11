Макаров наградил маму Полтавченко и отца Турчака

В Мариинском дворце 11 декабря состоялась торжественная церемония награждения почетными знаками "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" и "За безупречную службу Санкт-Петербургу".

До ее начала спикер Заксобрания Вячеслав Макаров наградил маму бывшего губернатора Петербурга и председателя совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Георгия Полтавченко Нину Полтавченко, жительницу блокадного Ленинграда.

По словам Макарова, в годы правления Георгия Полтавченко его мама была "мостом" к носителям культурного и генетического кода.

- Мы благодарны вам за вашу жизнь, за вашу судьбу, за воспитание сына великого, - отметил спикер ЗакСа.

Почетный знак "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" первым получил отец вице-спикера Совета Федерации и генерального совета "Единой России" Анатолия Турчака Андрей Турчак.

Президента городского союза промышленников и предпринимателей Андрея Турчака председатель парламента назвал одним из людей, благодаря которым национальная безопасность спасена.

Среди других удостоившихся той же награды - председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Его Макаров назвал единственным городским чиновником, о котором люди говорят только "с чувством любви, признательности, уважения".

Почетные знаки "За безупречную службу Санкт-Петербургу" получили несколько сотрудников аппарата Законодательного собрания.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.