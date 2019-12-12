Петербуржцы поддержали сидящих по "ростовскому делу" активистов

Владислав Мордасов и Ян Сидоров, активисты из Ростова-на-Дону, осужденные на 6,5 лет за выход на пикет, получили поддержку на улицах Петербурга, в самом его центре. Молодые люди с плакатами на положенном расстоянии друг от друга заняли площадь у Гостиного двора. Все плакаты были посвящены исключительно скандальному "ростовскому делу" и гласили: "Вы идете, мы стоим, они сидят", "Меня тоже посадят за пикет?", "2 плаката, 30 листовок, 7 лет строгого режима".

Кроме того, на верхотуре одного из зданий еще днем 11 декабря появился большой баннер: "Невиновен? Сейчас мы будем делать слоника. #ростовское дело".

На колоннах вдоль здания Гостиного двора также были замечены приклееные стикеры с портретами двух ростовских арестантов.

Печально обернувшаяся для Мордасова и Сидорова акция была посвящена жилью погорельцев в частном секторе Ростова-на-Дону. Они считали, что на дорогой земле с целью ей завладеть имели место постоянные поджоги.

Фотографии: "Агит Россия"

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