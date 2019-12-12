Глава СПЧ утаил от Путина доклад о "московском деле"

Новый руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал показывать Владимиру Путину доклад Николая Сванидзе о "московском деле", уведомляет "Коммерсант".

Как рассказал Сванидзе, Фадеев думал, что Путин "его уже видел". В то же время глава СПЧ заявил ему, что документ следует "тщательно доработать".

Ранее Фадеев выступил против включения фигурантов "московского дела" в перечень кандидатов на амнистию, которая будет приурочена к 75-летию со Дня Победы.

На встрече с членами СПЧ режиссер Александр Сокуров обратил внимание Путина на уголовное преследование молодого человека, бросившего на одной из столичных акций протеста бумажный стаканчик в сторону силовиков. Президент не узрел в этом ничего возмутительного.

"Бросил какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом уже бросил стеклянную бутылку, а потом и камень. А потом и стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого", - парировал глава государства.