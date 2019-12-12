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15:38

Активисты вышли отстоять сохранность "Сада на Неве" к приемной президента

фото ЗакС политика Активисты вышли отстоять сохранность "Сада на Неве" к приемной президента

Активисты Центрального района провели очередную серию одиночных пикетов с целью привлечь внимание властей и прохожих к проблеме "Сада на Неве" на Смольной набережной, которому грозит уничтожение. На этот раз они встали с плакатами у петербургской приемной президента. Объект был выбран во многом из-за того, что ранее городские чиновники, оправдывая будущее строительство на месте сквера, ссылались на некое распоряжение Владимира Путина.

"Конечно, выглядело это крайне странным и неправдоподобным. Очевидно, что неразумные чиновники решили прикрыться неким выдуманным указом, которого в жизни сами не видели", - говорится в посте сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания".

Напомним, что активисты продолжают бороться в судах против принятого городскими властями решения построить на месте зеленой зоны судебный квартал.

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Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"


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