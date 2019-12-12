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16:17

Сын погибшего в СИЗО бизнесмена Пшеничного подозревается в хищении 368 млн рублей

фото ЗакС политика Сын погибшего в СИЗО бизнесмена Пшеничного подозревается в хищении 368 млн рублей

Кировский райсуд Петербурга заочно арестовал предпринимателя Дениса Пшеничного, которого подозревают в хищении бюджетных средств при выполнении оборонзаказа на проектирование атомной подлодки, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Избрание меры пресечения проходило без Пшеничного, так как он успел покинуть просторы Северной столицы. 6 декабря мужчину объявили в международный розыск как обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Ранее было возбуждено уголовное дело о хищении 368 млн рублей, выделенных на проектирование подлодки типа 636.3. Пшеничный - основной подозреваемый.

Следователи считают, что мужчина искал новых сотрудников компании "Новит ПРО", на которых оформлял банковские карты, через которые потом выводил средства. Начиная с 2015 года фирма выполняет заказ на изготовление трехмерной модели корпуса подлодки "Варшавянка", строят которую на "Адмиралтейских верфях".

Основал "Новит ПРО" отец Дениса Валерий Пшеничный. Его также обвиняли в мошенничестве по делу о данном оборонзаказе. Сумма хищений в ходе исполнения контракта, заключенного с "Адмиралтейскими верфями", оценивалась в 100 млн рублей.

В феврале 2018 года 56-летнего предпринимателя нашли мертвым в СИЗО. Судмедэксперты обнаружили на его теле следы возможных пыток – ожогов, изнасилования и удушения. На электропроводе и палке рядом с телом погибшего нашли следы ДНК, которые, предположительно, принадлежат одному из сотрудников СИЗО.

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