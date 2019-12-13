Члены СПЧ направили новые поправки в законопроект о домашнем насилии

Рабочая группа из представителей Совета по правам человека при президенте России и общественных организаций передала в Совет Федерации свои поправки к тексту проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия, который в конце ноября был опубликован на сайте верхней палаты парламента. Об этом ЗАКС.Ру сообщила член СПЧ Наталия Евдокимова.

По ее словам, большинство предложений правозащитников озвучивались и ранее, но в представленную Совфедом версию не вошли.

В частности, главным предметом урегулирования закона просят считать право пострадавшего от домашнего насилия.

- Нас все время укоряют в том, что закон внедряется в семейные дела, пытается наказать насильника и прочее. А наша задача была, прежде всего, защитить права пострадавшего. В том законодательстве, которое сейчас есть, говорится, как наказать преступника, но не как помочь жертве, - объяснила Евдокимова.

Право на защиту предложено распространить на иждивенцев пострадавших и третьих лиц, которым действия агрессора причинили вред. Помимо получения бесплатной медицинской помощи и прочих социальных услуг, они, согласно поправкам, смогут обращаться за получением защитных предписаний. Предписание предусматривает запрет на любые контакты, в том числе по телефону и интернету, между агрессором и жертвой. Согласно существующей редакции законопроекта, выносить их могут только полицейские.

Авторы поправки предлагают уточнить определение семейно-бытового насилия, убрав из документа слова о том, что оно «не содержит признаков административного и уголовного правонарушения».

Также предложено расширить список лиц, подвергшихся бытовому насилию, так, чтобы действие закона распространялось на пары, находящиеся в партнерских отношениях, но совместно не проживающих.

- Мы добавили определение преследования. Это очень серьезная вещь. Когда человек неотступно преследует, пишет, оставляет какие-то знаки, угрозы. Он физического насилия не причиняет, но это тоже насилие и оно никак не наказывается законом, - отметила Евдокимова.

Совет Федерации принимает предложение по совершенствованию проекта закона до 15 декабря.

Напомним, опубликованная Совфедом версия документа вызвала недовольство не только сторонников традиционных семейных ценностей, но и соавторов законопроекта, посчитавших, что инициативу переделали под давлением традиционалистов.

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