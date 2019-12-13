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18:23

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о мошенничестве Абызова

фото ЗакС политика Суд арестовал восьмого фигуранта дела о мошенничестве Абызова

Басманный суд Москвы арестовал бухгалтера Екатерину Заяц – восьмого фигуранта дела бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, передает «Интерфакс».

Заяц вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. По версии следствия, она участвовала в созданной Абызовым группе и способствовала обогащению экс-министра. Суть обвинений не уточнялась.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. Экс-министр арестован.

По этому делу арестовано имущество и активы экс-министра и его близких более чем на 27 млрд рублей. Незадолго до этого в августе Басманный суд отказался продлить арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по этому делу.

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