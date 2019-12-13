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19:55

Петербургские активисты встали в "метропикеты"

фото ЗакС политика Петербургские активисты встали в "метропикеты"

Активисты разных движений в очередной раз вышли к нескольким станциям метро в пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» и других политзаключенных, сообщили «Объединенные демократы» в Telegram-канале.

В акции принимает участие несколько десятков человек. Активисты стоят у метро «Гостиный двор», «Площадь Александра Невского», «Площадь Восстания», «Василеостровская», «Сенная», «Проспект Ветеранов» и еще нескольких.

У Гостиного двора дежурят полицейские, они проверяют документы у тех, кто встает с плакатами. О задержаниях пока не сообщается.

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Фото: Объединенные демократы / Telegram


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