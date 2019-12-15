18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:45

В Петербурге снова прошли пикеты против "урановых хвостов"

фото ЗакС политика В Петербурге снова прошли пикеты против "урановых хвостов"

Акция против ввоза на территорию Петербурга ядерных отходов прошла в очередной раз в Петербурге, в Кировском районе. Активисты предполагают, что новая "порция" проедет по путепроводу над станцией метрополитена "Автово", где они и собрались в форме одиночных пикетов.

Всего из Германии в различные регионы России за три годы планируется доставить 12 тысяч тонн гексафторида урана. Первая партия прибыла в начале месяца. Вторая ожидается 18 декабря.

Против утилизации отходов на Северо-Западе последовательно выступают депутаты петербургского Заксобрания Максим Резник, Борис Вишневский, Надежда Тихонова и Ирина Иванова.

file2935.jpg (383 KB)

Фотографии: Красимир Врански


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:12 Кремль не видит прогресса в отношениях с США

17:32 Глава Леноблизбиркома о выборах в Шлиссельбурге: Всегда есть человеческий фактор

16:30 Активисты Шиеса жалуются на приезд людей с закрытыми лицами

15:45 В Петербурге снова прошли пикеты против "урановых хвостов"

15:00 Сокурову не интересна реакция Кадырова на его мнение о героях России

14:29 На выступлении "Би-2" федеральный телеканал заглушил слово "протесты"

13:54 Навальный съязвил на тему внутрипартийных выборов в "Яблоке"

13:16 Белковский: Путинская команда видит коррупцию позитивным явлением

12:52 Лимонов повторил свое проклятие в адрес Лужкова

12:13 На выборах в Шлиссельбурге сообщают о подкупе избирателей

11:58 Беглов пообещал осмотреть все снегоплавильные пункты

11:11 Пивоваров и Ройзман приехали на Шиес поддержать экозащитников

10:29 Николая Рыбакова избрали новым председателем "Яблока"

14 декабря, 21:44 Иконы, космос, Матвиенко: ЗакС отпраздновал юбилей

14 декабря, 18:01 "Дети были в шоке": На открытии школы депутат Госдумы вручил главе нижегородского района вазелин

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru