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10:50

Соколов станет вице-губернатором Петербурга вместо Маркова

фото ЗакС политика Соколов станет вице-губернатором Петербурга вместо Маркова

Первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР», бывший федеральный министр транспорта Максим Соколов станет новым вице-губернатором Петербурга. Документы с предложением о согласовании его кандидатуры губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание 16 декабря, сообщил сайт Смольного.

В ведение Соколова будут переданы вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. В настоящее время комитеты по инвестициям, по транспорту и по развитию транспортной инфраструктуры в Петербурге курирует вице-губернатор Эдуард Батанов.

Комитет по развитию туризма был в ведении Олега Маркова, которого, по сообщению пресс-службы администрации главы города, 16 декабря освободили от должности вице-губернатора по собственному желанию.

«Александр Беглов с учетом большого опыта Олега Маркова назначил его специальным представителем Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов», - говорится на сайте Смольного.

О готовящемся назначении Соколова стало известно еще в ноябре. Первым об этом сообщил политолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик». Позже источники ЗАКС.Ру близкие к Смольному подтвердили, что нового вице-губернатора назначат до конца 2019 года.

Соколов уже работал в городской администрации в 2004-2009 годах. Он возглавлял сначала комитет по инвестициям и стратегическим проектам, затем комитет экономического развития. 4 декабря 2009 года премьер-министр Владимир Путин назначил его директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. С 2012 по 2018 год Соколов был министром транспорта России. В 2016 году СМИ сообщали, что Соколов может стать кандидатом в губернаторы Петербурга.

С лета 2018 года экс-чиновник работал на руководящих постах в «Группе ЛСР». 

Марков был назначен вице-губернатором Петербурга в июне 2012 года. До этого работал помощником президента России, руководителем Росфинмониторинга работал в Северо-Западном управлении Государственного таможенного комитета России. В 1990-е был в числе руководителей комитета по внешним связям Смольного.

В городском правительстве в последние годы помимо комитета по развитию туризма курировал работу архивного комитета, государственной административно-технической инспекции, Гостехнадзора, комитета по внешим связям и комитета по делам записи актов гражданского состояния. 


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