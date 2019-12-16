Суд отклонил апелляцию на арест фигуранта "московского дела" Суровцева

Столичный горсуд оставил под арестом фигуранта "московского дела" Сергея Суровцева, обвиняемого в насилии над росгвардейцем, информирует "МБХ медиа". Таким образом была отклонена апелляция защиты молодого человека, требовавшей выбрать для него меру пресечения, не связанную с пребыванием в СИЗО.

"Нарушен один из основных принципов уголовного делопроизводства - изучение доказательств. Одним из основных доказательств является видеозапись, которой нет в материалах и которую отказался рассматривать суд", - поделился замечаниями адвокат Николай Фомин.

Суровцева задержали 28 ноября, позднее арестовав его на два месяца. По версии СК, на московской акции протеста 27 июля он ударил сотрудника Росгвардии "секцией металлического ограждения" и пытался "блокировать передвижение других правоохранителей".