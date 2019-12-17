Представители левых сил вспомнили у посольства Казахстана погибших в беспорядках в Жанаозене

Активисты левых сил – РОТ ФРОНТ, РКСМ(б) и Левого блока – провели пикет у посольства Казахстана в Петербурге в память о расстреле бастующих рабочих в городе Жанаозен в 2011 году, сообщили ЗАКС.Ру представители РОТ ФРОНТ.

Участники пикета вспомнили о событиях 16 декабря 2011 года. Тогда забастовка нефтянников вылилась в крупные беспорядки в Жанаозене, и полиция открыла огонь на поражение. По официальным данным, погибли 15 человек.

По словам участников пикета, они протестовали и «против новых репрессий в отношении рабочих активистов». Несколько участников выступили с рассказами о произошедшем и о нынешнем положении дел в Казахстане, в том числе о преследованиях профсоюзных активистов. Секретарь РОТ ФРОНТа в Петербурге Дмитрий Кузьмин заявил, что трудящимся России и Казахстана «нужно объединять свои усилия в борьбе против угнетателей и обмениваться опытом борьбы».

Участники пикета подготовили обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По их словам, представители консульства не вышли к пикетирующим, поэтому обращение отправили заказным письмом. Активисты потребовали расследовать беспорядки в Жанаозене и освободить оппозиционеров, осужденных по обвинению в участии в них.