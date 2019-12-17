У дверей КГА пикетировали в защиту береговой линии на Юго-Западе

В центре Петербурга, у дверей здания комитета по градостроительству и архитектуре, прошли одиночные пикеты активистов Красносельского района, недовольных планами чиновников проложить вдоль берега Финского залива автомобильную магистраль. Речь идет об участке береговой полосы в районе жилого массива "Балтийская жемчужина".

Если планы городского руководства будут реализованы и четырехполосная дорога будет построена, жители лишатся пляжа, который они привыкли называть Жемчужным.

Протестующие намерены пикетировать с плакатами у различных административных зданий в течение всей недели. У себя в районе они собирают протестные подписи солидарных с ними горожан.

Фотографии: Красимир Врански

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