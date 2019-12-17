Евгения Мусина оштрафовали на 170 тысяч рублей за одиночные пикеты 10 августа

Выборгский суд Петербурга оштрафовал активиста Евгения Мусина на 170 тысяч рублей за участие в пикетах 10 августа у Гостиного двора, об этом Мусин сообщил в Facebook.

Протокол был составлен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное правило нарушения митинга). Активист намерен обжаловать это решение в Горсуде.

Параллельно с этим другой районный суд, Куйбышевский, оправдал активистку Марию Зинченко, которая была задержана на тех же пикетах в тот же день. Ее также хотели привлечь к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

10 августа у Гостиного двора активисты проводили одиночные пикеты в знак солидарности с участниками летних протестов в Москве. Этот вид мероприятий не требует согласования. Однако полицейские видели в происходящем «признаки митинга» и задержали свыше 80 человек. Подробнее о том дне – в материале ЗАКС.Ру.