Эксперты: Беглову надо внимательнее отнестись к транспортной реформе

В существующем виде транспортная реформа может стать очередной болевой точкой Петербурга, считают эксперты. Такое мнение прозвучало 18 декабря на круглом столе «100 дней после избрания Александра Беглова губернатором Санкт-Петербурга» в ТАСС, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Слишком резкое вмешательство в регулирование маршрутных автобусов и рынка такси, может привести к самому неожиданному эффекту, считает экономист Дмитрий Прокофьев. Его поддержала председатель Центра общественного мнения Анна Филоненко. Она считает, что в настоящем виде реформа приведёт к эффекту снежных проблем прошлой зимы. По мнению Филоненко, создаётся впечатление, что авторы реформы сами не знают, что делают.

Также глава Центра общественного мнения отметила, что в некоторых районах общественные обсуждения реформы носили декоративный характер. Филоненко считает, что Беглову надо провести инвентаризацию кадров - выяснить, как выполняются его указания по транспортной реформе. Помимо этого главе Петербурга необходимо обратить внимание на работу над реформой комитета по транспорту и комитета по развитию транспортной инфраструктуры - они не могут прийти к единому решению, считает Филоненко.

Президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек предложил напечатать информацию о транспортной реформе на квитанциях, чтобы все жители были о ней проинформированы. Там же надо указать, где петербуржцы могут оставить свой отзыв о документе, отметил Ходачек.

София Саттарова

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