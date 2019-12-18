18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:44

Эксперты похвалили Беглова за 100 дней губернаторства

фото ЗакС политика Эксперты похвалили Беглова за 100 дней губернаторства

Политологи и другие эксперты на круглом столе ТАСС 18 декабря выразили мнение, что первые 100 дней после избрания Александра Беглова губернатором Петербурга складываются для чиновника удачно, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В частности, политолог Александр Ершов считает важным, что Беглов после выборов продолжает проводить встречи с жителями. Он заявил, что не знает ни одного случая, чтобы кого-то не пустили к Беглову во время его объездов районов. Политолог Юрий Светов отметил, что общение с петербуржцами - это плюс нового градоначальника. При этом, по мнению эксперта, Беглову надо расширять круг общения.

- Ему, как мне кажется, продолжая это общение надо выходить чаще на контакты с активной частью общества. Пенсионеры, ветераны - это нужно и важно. Но решать городские задачи, добиваться триллиона, все-таки будут экономически активные, действующие люди. На поколение 30-40-летних надо особое внимание обратить, - считает Светов.

Помимо этого эксперты считают, что плюсом 100 дней Беглова является внимание к инвестиционным проектам. Как заявил председатель правления некоммерческого партнёрства «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант, при новой власти сохранилась преемственность - проекты продолжают развиваться по ранее намеченным планам. 

Политтехнолог Андрей Таннер уверен, что внимание к крупным инвестиционным проектам показывает, что Беглов понимает: без денег не может быть развития города. Губернатор Петербурга постепенно движется к своей цели, чтобы бюджет города составлял 1 трлн рублей, считает Таннер.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:16 Эксперты: Беглову надо внимательнее отнестись к транспортной реформе

20 ноября, 19:02 Беглов не поможет ускорить строительство нового корпуса больницы в Колпино

8 ноября, 22:06 Выборы и раскол: О чем говорили на конференции «Единой России» в Петербурге

6 ноября, 21:23 Беглов не планирует торопить открытие станций Красносельско-Калининской линии метро

25 октября, 18:52 С началом осени страница Беглова в социальных сетях стала популярнее

3 октября, 20:04 От Эрмитажа до станции «Шушары»: правлению Беглова год

27 сентября, 16:30 Беглову хочется, чтобы его подчиненные работали "на пятерку"

25 сентября, 19:43 “Командир всегда прав”: Депутатам ЗакСа представили новое правительство Петербурга

25 сентября, 11:39 Памфилова: Выборы губернатора Петербурга прошли без серьезных нарушений

19 сентября, 17:23 Беглов предложил ЗакСу утвердить вице-губернаторов: состав тот же, что и при врио


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:37 Железнодорожную часть Керченского моста разрешили ввести в эксплуатацию

19:06 Муниципал: Суд не отменил итоги выборов на двух УИК в МО «Озеро Долгое»

18:59 87% ответивших на вопросы о карте "Подорожник" оплачивают проезд при помощи нее

18:47 Жители ЖК "Князь Александр Невский" жалуются на токсическое зловоние из ливнёвки

18:39 Депутаты Великого Новгорода приняли бюджет на следующий год

18:18 В Минске задержали одного из лидеров оппозиции, не желающего объединения Белоруссии и РФ

18:15 Соколов устроил почти всех

17:58 Из-за непогоды в Петербурге закрыли дамбу и несколько садов и скверов

17:55 Эстония грозится возбудить уголовные дела на подконтрольное "России сегодня" СМИ Sputnik

17:39 Другороссы провели акцию против ввоза "урановых хвостов"

17:21 С начала 2019 года в Петербурге ликвидировали 210 незаконных свалок

16:59 В своем муниципалитете Яшин повздорил с единороссами из-за ежеквартальной премии

16:52 Суд оштрафовал мать фигуранта дела "Сети" за пикеты у Кремля

16:44 Эксперты похвалили Беглова за 100 дней губернаторства

16:43 Собянин посетовал на провокаторов, якобы виноватых в столкновениях на столичных митингах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru