Эксперты похвалили Беглова за 100 дней губернаторства

Политологи и другие эксперты на круглом столе ТАСС 18 декабря выразили мнение, что первые 100 дней после избрания Александра Беглова губернатором Петербурга складываются для чиновника удачно, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В частности, политолог Александр Ершов считает важным, что Беглов после выборов продолжает проводить встречи с жителями. Он заявил, что не знает ни одного случая, чтобы кого-то не пустили к Беглову во время его объездов районов. Политолог Юрий Светов отметил, что общение с петербуржцами - это плюс нового градоначальника. При этом, по мнению эксперта, Беглову надо расширять круг общения.

- Ему, как мне кажется, продолжая это общение надо выходить чаще на контакты с активной частью общества. Пенсионеры, ветераны - это нужно и важно. Но решать городские задачи, добиваться триллиона, все-таки будут экономически активные, действующие люди. На поколение 30-40-летних надо особое внимание обратить, - считает Светов.

Помимо этого эксперты считают, что плюсом 100 дней Беглова является внимание к инвестиционным проектам. Как заявил председатель правления некоммерческого партнёрства «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант, при новой власти сохранилась преемственность - проекты продолжают развиваться по ранее намеченным планам.

Политтехнолог Андрей Таннер уверен, что внимание к крупным инвестиционным проектам показывает, что Беглов понимает: без денег не может быть развития города. Губернатор Петербурга постепенно движется к своей цели, чтобы бюджет города составлял 1 трлн рублей, считает Таннер.

София Саттарова

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