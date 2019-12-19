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12:44

Путин счел отстранение российских спортсменов от Олимпиады решением с "политическим оттенком"

фото ЗакС политика Путин счел отстранение российских спортсменов от Олимпиады решением с "политическим оттенком"

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал ситуацию с запретом ВАДА на участие российских спортсменов в крупных международных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх и чемпионатах мира, назвав это решение несправедливым.

Вопрос задала журналист «Матч ТВ» Ольга Богословская. Она спросила президента, как будет развиваться отечественный спорт на фоне решения ВАДА и что делать российским спортсменам в такой ситуации.

Путин заявил, что решение ВАДА «не только несправедливое, но и не соответствует здравому смыслу и праву», а также противоречит Олимпийской хартии. По его мнению, сейчас российских спортсменов наказали повторно за «то же самое», что и на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане, когда россиянам уже запрещали участвовать под своим флагом. По словам Путина, сборная должна выступать под флагом России, и правительство делает все, чтобы «российский спорт был чистым». Президент заявил, что, по его мнению, решение ВАДА носит «политический оттенок».

В начале декабря исполком ВАДА принял решение об отстранении России от участия в Олимпиадах и крупных соревнованиях международного уровня. Новые претензии вызвали подозрения в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни «предположительных негативных аналитических выводов».

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