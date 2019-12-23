У пензенского фигуранта дела "Сети"* Куксова диагностировали туберкулез

Врачи обнаружили у фигуранта дела «Сети»* Василия Куксова туберкулез, передает «7х7» со ссылкой на его жену Елену.

Проблемы со здоровьем у Куксова заподозрили в сентябре, после флюрографии. Тогда речь шла о подозрении на пневмонию, после этого ему дважды делали компьютерную томографию легких. О результатах комиссия с участием медиков Пензенской областной туберкулезной больницы родственникам не сообщала.

10 декабря Куксова увезли в больницу. Начальник СИЗО №1 Пензы Олег Исханов заверил Елену Куксову, что с ним «ничего не случится», но при этом адвокат Александр Федулов сообщил, что во время обследования в больнице ФСИН Куксов находился в сыром подальном помещении.

По словам родителей Куксова, у их сына туберкулез первой степени распада. На заседании 23 декабря он сообщил, что ему дают по 25 таблеток в день и делают два укола.

По делу «Сети» проходят девять человек – жители Петербурга и Пензы. Их обвиняют в создании террористической организации, которая якобы хотела устроить теракты против чиновников и силовиков, а также планировала свергнуть государственный строй. Подсудимые заявляют, что они проводили совместные страйкбольные тренировки и обсуждали анархистские идеи, но не планировали никаких преступлений.

Фигуранты дела заявляли, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. Следы пыток на теле петербургских фигурантов подтверждали члены ОНК. Один из фигурантов, Виктор Филинков, в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России.