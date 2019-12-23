Чиновница в Татарстане уволилась после учений по разгону митингов с участием школьников

Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уволилась после того, как правоохранители провели учения по разгону митинга, используя для этого школьников, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минобрнауки.

По словам собеседника агентства, ведомство начало служебное расследование. Минобрнауки утверждает, что подобных учений в плане работы министерства не было.

Проводят проверку и в МВД Татарстана – в связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятий не были согласованы в установленном порядке с начальством. При этом в полиции заявили, что никто из школьников в результате учений не пострадал. Тем не менее «МБХ медиа» приводит анонимные комментарии учащихся той школы, в которых подростки говорят о том, что они получили незначительные травмы: синяки, ссадины, порезы, шишки на голове.

Учения по разгону несогласованных митингов с участием школьников правоохранители провели в селе Новотроицкое. Сообщалось, что несовершеннолетних детей и их родителей не ставили в известность о «роли» ребят.

На следующий день стало известно, что в Челябинской области во время посвящения пятиклассников в кадеты спецназ ФСИН показал, как разгонять несогласованные митинги.