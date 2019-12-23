Общественная палата спросит мнение россиян о законе о профилактике домашнего насилия

Общественная палата запускает онлайн-вопрос об отношении россиян к законопроекту о профилактике домашнего насилия, сообщается на сайте ОП.

У россиян будет возможность «высказать свое мнение по наиболее значимым положениям проекта закона, предложить свой вариант формулировок и высказать в целом отношение к тексту законопроекта». Исследование инициировала секретарь ОП Лидия Михеева. По ее словам, важно «услышать не только самые громкие голоса, но и дать возможность высказаться каждому россиянину».

Полученные при опросе данные используют на общественных слушаниях по законопроекту. Их планируется провести в начале 2020 года.

Законопроект о профилактике домашнего насилия Совфед опубликовал в ноябре, продолжается его обсуждение. Опубликованный вариант вызвал критику и противников, и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова заявила, что документ переработан под давлением традиционалистов. В начале декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

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