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15:59

Общественная палата спросит мнение россиян о законе о профилактике домашнего насилия

фото ЗакС политика Общественная палата спросит мнение россиян о законе о профилактике домашнего насилия

Общественная палата запускает онлайн-вопрос об отношении россиян к законопроекту о профилактике домашнего насилия, сообщается на сайте ОП.

У россиян будет возможность «высказать свое мнение по наиболее значимым положениям проекта закона, предложить свой вариант формулировок и высказать в целом отношение к тексту законопроекта». Исследование инициировала секретарь ОП Лидия Михеева. По ее словам, важно «услышать не только самые громкие голоса, но и дать возможность высказаться каждому россиянину».

Полученные при опросе данные используют на общественных слушаниях по законопроекту. Их планируется провести в начале 2020 года.

Законопроект о профилактике домашнего насилия Совфед опубликовал в ноябре, продолжается его обсуждение.  Опубликованный вариант вызвал критику и противников, и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова заявила, что документ переработан под давлением традиционалистов. В начале декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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