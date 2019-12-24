Суд отменил итоги пересчетов в МО «Московская застава»

Московский районный суд отменил итоги пересчетов на избирательном участке №1290 в муниципальном округе «Московская застава» по иску экс-кандидатов в мундепы округа от «Яблока» Дмитрия Дехканбаева и Кирилла Касимова. Об этом ЗАКС.Ру 24 декабря сообщил Касимов.

По его словам, суд удовлетворил все их требования. Он пояснил, что суд обязал ИКМО признать действительными данные первого подсчета голосов в ночь с 8 на 9 сентября. По этим данным Дехканбаев и Касимов проходят в муниципальный совет. Выбывают из муниципального совета самовыдвиженец Павел Триполка и представитель «Единой России» Александр Шатыркин, уточнил Касимов.

По информации «Яблока», до пересчета голосов у Касимова было 112 голосов, у Дехканбаева – 113, у Триполки – 38, у Шатыркина – 42. После пересчета цифры изменились: Касимов – 48, Дехканбаев – 9, Триполка – 369, Шатыркин – 242. Согласно данным ГАС «Выборы», после второго пересчета у Касимова – 50, у Дехканбаев – 9, у Триполки – 360, у Шатыркина – 341.

Теперь в муниципальном совете МО «Московская застава» должно остаться 10 представителей «Единой России», пять самовыдвиженцев, три человека от «Яблока» и по одному от ЛДПР и «Справедливой России».

Напомним, ранее во время рассмотрения дела свидетели заявили, что нарушений во время первого подсчета голосов не было. Также на суде несколько рас просматривали видеозапись с участка в ночь подведения итогов.

Помимо этого, «яблочники» оспаривают итоги выборов на других избирательных участках «Московской заставы». Там комиссия убежала с бюллетенями до окончания подсчета голосов.