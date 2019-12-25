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10:32

Прокуратура признала незаконными учения по разгону митингов с участием школьников в Татарстане

фото ЗакС политика Прокуратура признала незаконными учения по разгону митингов с участием школьников в Татарстане

Прокуратура Тукаевского района Татарстана установила, что ученики школы в селе Новотроицкое были привлечены к полицейским учениям по разгону митингов в качестве «правонарушителей», и это незаконно, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что по согласованию с администрацией школы учения перенесли на территорию образовательной организации, а в качестве статистов-«правонарушителей» привлекли 12 учеников девятых классов.

«20 декабря около 9:30 в ходе учений подростки выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с последними», - сообщили в прокуратуре, добавив, что при этом на месте присутствовали директор школы и классный руководитель девятиклассников.

Выяснилось, что решение о переносе принял полицейский, назначенный руководителем учений. Он объяснил это тем, что глава Новотроицкого сельского поселения отказался позволить провести учения в парке отдыха «Солнечный» из-за работ к подготовке к новогодним праздникам.

«Привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава органа внутренних дел являлось незаконным», - подчеркнули в прокуратуру.

Должностные лица отдела МВД по Тукаевскому району и руководство школы поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья учеников, чем грубо нарушили их права и законные интересы, отметили в прокуратуры. Ведомство внесло представление в адрес главы Тукаевского муниципального района и начальника местного МВД, поставив вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц.

Учения по разгону несогласованных митингов с участием школьников правоохранители провели в селе Новотроицкое 20 декабря. Сообщалось, что несовершеннолетних детей и их родителей не ставили в известность о «роли» ребят.

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил уволить всех полицейских, причастных к организации этих учений, а также привлечь главу МВД Татарстана к дисциплинарной ответственности. При этом за день до этого полицейские  взяли объяснения с девушки, опубликовавшей видеозапись.

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