Ройзман об отправке "навальниста" в армию: Ну и чего добились?

Отправка "навальниста" Руслана Шаведдинова на срочную службу в армию, которую в стане ФБК квалифипицировали как похищение человека, для политика Евгения Ройзмана явилась примером затраты больших средств на неоправданную цель - "идиотской затеей".

"Чего добились, непонятно. У ФБК народу достаточно, на его место встанут трое. Но показали, что армия является репрессивным аппаратом наравне с тюрьмой и способом мести со стороны власти молодым несогласным", - оценил он событие в собственном видеоблоге.

Для страны в целом, в свою очередь, это уже не бессмысленно, а, по мнению бывшего екатеринбургского мэра, вредно, поскольку точно не прибавит ей потенциала.

"Еще много молодых, грамотных, со знанием языка, с умением работать с компьютером и с правильным пониманием жизни, еще много людей уедет из стороны. Поверьте, это очень серьезный сигнал молодым", - заключил Ройзман.

Напомним, что 23 декабря сотрудники ФСБ выпилили дверь в квартиру Шаведдинова, провели обыск, после чего увезли его в неизвестном направлении, и с ним на несколько часов пропала связь. Спустя день молодой "навальнист" обнаружился в Архангельской области: его принудительно отправили служить в армию на остров Новая Земля, отличающийся экстремальными погодными условиями. Ранее суд занял по этому вопросу сторону призывной комиссии и жалобу оппозиционера отклонил. С судом согласился военный комиссариат.