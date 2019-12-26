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13:20

Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию "Стоп ГУЛАГ" напротив Кремля

фото ЗакС политика Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию "Стоп ГУЛАГ" напротив Кремля

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал активистку Pussy Riot Марию Алехину на 150 тысяч рублей за участие в акции «Стоп ГУЛАГ», передает «МБХ медиа».

Дело было рассмотрено, пока Алехина находилась в коридоре суда. Она заметила, что в суде «в человеке не нуждаются». По ее словам, она намерена обжаловать это решение.

Ранее за ту же акцию был арестован на пять суток Дмитрий Энтео. Поводом стала совместная акция «Декоммунизации» и Pussy Riot, участники которой вывесили напротив Кремля на Большом Каменном мосту баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ».

На баннере были изображены фигуранты «московского дела» Егор Жуков и Константин Котов, аспирант МГУ Азар Мифтахов, фигуранты дела «Нового величия» Анна Павликова и Руслан Костыленков, историк Юрий Дмитриев и другие.

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