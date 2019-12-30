Веллер нашел показательным событием года отправку в армию "навальниста" Шаведдинова

Писатель и публицист Михаил Веллер, поздравляя всех любителей своего творчества с Новым годом, в числе наиболее знаковых событий года уходящего выделил принудительную отправку в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Свое толкование события он предварил саркастическим пассажем: "сидят тут, понимаешь, коррупцию расследуют". Толкование отправки молодого человека в арктическую зону тоже стало мрачно-юмористическим.

"Во-первых, армия воспитывает настоящих мужчин. Во-вторых, ведь Новая земля, а не старая. В-третьих, понимаете, сегодня одного, завтра десятерых, послезавтра - раз, и вся молодежь дружными рядами. Лучше, конечно, в Росгвардии, но в армии тоже неплохо", - высказался Веллер на своем YouTube-канале.

Доводя свою речь до абсурда, писатель призвал видеть во всем положительную сторону.

Сочувствующие Шаведдинову в основной своей массе считают его призыв похищением человека. ФБК пытается оспорить произошедшее при помощи восьми судебных исков.