Журналистка Baza пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие СК

Корреспондент издания Baza Анна Никитина подала жалобу на бездействие следствия в Генпрокуратуру, сообщает Baza.

Заявление подал адвокат Алексей Михальчик. Перед этим 23 декабря Никитина обратилась в Следственный комитет с жалобой на оперативника, который ударил ее во время обыска у матери Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

Но за минувшую неделю реакции от СК не было. По словам представителей издания, жалобу передали в Москву, хотя все произошло в Подольске Московской области. К тому же выяснилось, что и до московского управления жалоба не дошла.

«Сотрудники отдела по приёму граждан обещали, что следователю передадут заявление Ани в понедельник, но этого так и не произошло, потому что "случились праздники"», - отметили в Baza.

Инцидент с Никитиной произошел в ночь на 20 декабря – спустя несколько часов после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке. Евгений Манюров открыл стрельбу вечером 19 декабря. Погибли два человека, пять получили ранения. Стрелок был ликвидирован.